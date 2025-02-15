Звезда четырнадцатого сезона "Мастер Шеф" Аннет Вовк, которая похудела на 20 кг и продолжает работать над фигурой, поделилась рецептом вкусных и полезных синнабонов, сообщает Politeka.net.
Участница "Мастер Шеф" готовит булочки с корицей не на дрожжевом тесте, а на творожном – это гораздо проще и полезнее.
Чтобы приготовить вкусные синнабоны на творожном тесте, звезда "Мастер Шеф" Аннет Вовк берет следующие ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- творог 5% - 250 г
- заменитель сахара - 120 г
- мука (рисовая) – 340 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- масло сливочное (или кокосовое) – 50 г
- корица – по вкусу
- мед – по желанию
В глубокую миску звезда "Мастер Шеф" выкладывает творог, яйца, сахарозаменитель и вилкой разминает массу до однородности. После этого добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто, сообщает Politeka.
Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 20 минут.
Сливочное или кокосовое масло звезда "Мастер Шеф" растапливает и дает ему немного остыть.
Охлажденное тесто раскатываем в тонкий пласт, смазываем растопленным маслом, посыпаем корицей и заворачиваем в рулет. С помощью нити разрезаем рулет на отдельные булочки и выкладываем их в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
Сверху смазываем синнабоны яичным желтком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (примерно 20 минут).
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