Если любите ароматные синнабоны с корицей, но волнуетесь из-за лишних калорий, то приготовьте вкусные диетические булочки по рецепту звезды "Мастер Шеф".

Звезда четырнадцатого сезона "Мастер Шеф" Аннет Вовк, которая похудела на 20 кг и продолжает работать над фигурой, поделилась рецептом вкусных и полезных синнабонов, сообщает Politeka.net.

Участница "Мастер Шеф" готовит булочки с корицей не на дрожжевом тесте, а на творожном – это гораздо проще и полезнее.

Чтобы приготовить вкусные синнабоны на творожном тесте, звезда "Мастер Шеф" Аннет Вовк берет следующие ингредиенты:

яйца – 4 шт.

творог 5% - 250 г

заменитель сахара - 120 г

мука (рисовая) – 340 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

масло сливочное (или кокосовое) – 50 г

корица – по вкусу

мед – по желанию

В глубокую миску звезда "Мастер Шеф" выкладывает творог, яйца, сахарозаменитель и вилкой разминает массу до однородности. После этого добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто, сообщает Politeka.

Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 20 минут.

Сливочное или кокосовое масло звезда "Мастер Шеф" растапливает и дает ему немного остыть.

Охлажденное тесто раскатываем в тонкий пласт, смазываем растопленным маслом, посыпаем корицей и заворачиваем в рулет. С помощью нити разрезаем рулет на отдельные булочки и выкладываем их в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом.

Сверху смазываем синнабоны яичным желтком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (примерно 20 минут).

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