Айвазян также подчеркнул, что в законодательстве нет четко определенной временной нормы подачи на отсрочку.

После освобождения из рядов Вооруженных сил Украины по семейным обстоятельствам, в частности, в случае гибели близкого родственника на войне, гражданин обязан обратиться в территориальный центр комплектования ( ТЦК ), стать на учет и оформить отсрочку, передает Politeka.net.

Только при таких условиях повторная мобилизация будет невозможна, рассказывает на портале Юристы.UA адвокат Юрий Айвазян.

Повторная мобилизация после увольнения из ВСУ: когда это невозможно?

Согласно действующему военному законодательству, военнослужащий имеет право на увольнение из армии, если его близкие родственники погибли во время войны. Одна из гражданок обратилась к юристам с вопросами, может ли ТЦК мобилизовать ее мужа через полгода после того, как он уволился из армии после гибели отца на фронте.

"Повторная мобилизация невозможна, если мужчина после увольнения станет на учет в ТЦК и оформит отсрочку" , - ответил адвокат.

Есть ли временные ограничения для оформления отсрочки?

Как передае Политека, Юрий Айвазян подчеркнул, что в законодательстве нет четко определенной временной нормы для подачи на отсрочку.

"Срок в шесть месяцев не предусмотрен законодательством" , - подчеркнул юрист.

Следовательно, независимо от времени после увольнения, военнослужащий, оставивший армию из-за гибели близкого родственника, должен прийти в ТЦК, встать на учет и оформить отсрочку. Только тогда повторная мобилизация станет невозможной.

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