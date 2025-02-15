В 2025 году пенсия в Украине будет зависеть от ряда важных факторов: средней заработной платы по стране, индивидуального коэффициента заработной платы и страхового стажа.

Согласно формуле расчета пенсии , ее размер определяется благодаря трем основным составляющим, передает Politeka.net.

Как пишет 24 канал, формула пенсии выглядит так: П = Зс × Ик × Кс, где: П – размер пенсии; Зс – средняя заработная плата по стране за три года до выхода на пенсию; Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Например, возьмем, что средняя зарплата по стране в 2025 году будет составлять 18 000 гривен, а ваша зарплата – 7000 гривен. Если стаж работы составляет 35 лет, то расчет будет выглядеть так: индивидуальный коэффициент заработной платы (Ик = З/Зс = 7000/18000) = 0,39. Коэффициент страхового стажа (Кс = 35×1%) = 0,35. Тогда размер пенсии (П = Зс × Ик × Кс = 18000 × 0,39 × 0,35) = 2457 гривен. Следовательно, при зарплате 7000 гривен и стаже 35 лет, пенсия будет составлять 2457 гривен.

Как передает Политека, однако есть законодательный минимум. Согласно украинскому законодательству, пенсия не может быть менее 40% от минимальной зарплаты при наличии полного страхового стажа. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен, следовательно, минимальная пенсия при полном стаже составляет 3200 гривен.

Если расчетная пенсия меньше этого показателя, государство доплачивает до уровня минимума. Поэтому при зарплате 7000 гривен и стаже 35 лет, хотя расчетная пенсия составляет 2457 гривен, благодаря доплате она будет повышена до 3200 гривен.

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