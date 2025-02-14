Юристы объяснили, что делать, если заблокировали карточку для социальных выплат, узнайте, как действовать в такой ситуации.

Украинцам рассказали, что делать, если заблокировали карту для социальных выплат.

Юристы «Право на защиту» объяснили, что делать, если заблокировали карту для социальных выплат.

Так, запрет налагать арест на счета со специальным режимом использования установлен нормами действующего законодательства Украины.

Не подлежат аресту деньги на счетах со спецрежимом использования и на других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом.

Банк не имеет права заблокировать карту с зарплатными счетами, пенсионные, карты для выплат стипендии, счета для выплат соцпомощи и других социальных выплат, блокировать карты на выплату средств на детей.

Что делать, если заблокировали карту для социальных выплат:

Клиент должен обратиться в банк для получения данных о причинах блокировки.

Необходимо предоставить представителю банка доказательства, что ваш счет используется исключительно для получения заработной платы, пенсии, стипендии, социальной помощи.

Имея на руках справку из банка и данные об исполнителе, нужно подготовить обращение к исполнителю с просьбой снять арест с социального счета.

Частный или государственный исполнитель, получив заявление и справку из банка, выносит постановление о снятии ареста со счета, который имеет спецрежим использования и направляет в банк для выполнения.

После этого банк должен снять арест со счетов, указанных в постановлении о снятии ареста.

Если исполнитель отказывается снять арест, необходимо обращаться в суд.

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