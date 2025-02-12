Невестка Екатерина Крупа уже продала Mercedes-Benz GLE 400 E (2024), а сын Александр Крупа продал корпоративные права на две компании.

Татьяна Крупа , подозреваемая по делу о незаконном обогащении, стремится выйти из СИЗО.

Ее защита предложила суду заключить соглашение, а также потребовала уменьшить размер залога, который установлен на уровне 7 млн ​​грн, однако этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить ее увольнение, пишет Главком .

Адвокаты главного врача Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы просили апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда заменить арест на домашний арест с ношением электронного браслета. Кроме того, Крупа готова арендовать квартиру в столице, вблизи Национального антикоррупционного бюро, чтобы в любой момент явиться по требованию следователей или суда.

Если суд изменит меру пресечения, защита готова направить уже внесенные 7 млн ​​грн залога на нужды Вооруженных сил Украины. Адвокат Роксолана Лукинчук обратила внимание, что из-за плохих условий содержания в СИЗО здоровье Крупы может существенно ухудшиться.

Семья Крупы активно пытается найти средства для внесения залога. Они продают не под арестом активы, включая автомобили. Однако, как говорит адвокат Тарас Пошиванюк, из-за высокого общественного резонанса покупатели не проявляют интереса к этим автомобилям, среди которых Porsche Cayenne (2019 год) и Audi Q7 (2016 год).

Прокурор в суде указал, что ее невестка Екатерина Крупа уже продала Mercedes-Benz GLE 400 E (2024), а сын Александр Крупа продал корпоративные права на две компании.

В результате апелляционная палата отказалась удовлетворять жалобу адвокатов Крупы и оставила по-прежнему постановление Высшего антикоррупционного суда о ее содержании под стражей.

Кстати, Татьяна Крупа находится в СИЗО с 7 октября 2024 года. Выход на свободу возможен только после внесения залога в размере 260 млн. грн.

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