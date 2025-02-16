Украинцам рассказали, продолжат ли выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 1 марта, пишет Politeka.net.

Выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) являются одной из важных государственных пособий для украинцев, которые в результате вынуждены были покинуть дома, узнайте, как изменятся выплаты для ВПЛ с 1 марта.

Помощь для ВПЛ позволит обустроиться и наладить жизнь на новом месте, закрыть срочные финансовые потребности ВПЛ, пишет Politeka.net.

С 1 марта будет автоматическое переназначение выплат для всех ВПЛ, являющихся получателями пособия еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.

Так, Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Выплаты для ВПЛ будут продолжены автоматически, без дополнительных обращений, пишет Politeka.net.

ВПЛ будут получать дополнительную поддержку от государства, известно, что сумма помощи составляет 2000 грн — для взрослых и 3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

ВПЛ, которые обращаются за помощью впервые, смогут оформить справку ВПЛ и подать заявку на получение денежной поддержки через приложение Дия, пишет Politeka.net.

Однако в случае, если семья ВПЛ не отвечает критериям из-за уровня доходов, депозитов или дополнительного жилья - право на выплаты можно подтвердить, предоставив нужные документы в ЦНАП или орган социальной защиты населения.

Иначе есть вероятность, что выплаты ВПЛ прекратят.

В течение периода получения помощи ВПЛ постоянно происходит верификация – проверка на соответствие критериям для получения выплат.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka ранее писала, что Россия была "Калибрами" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.