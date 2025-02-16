Украинцам рассказали, когда придут детские деньги и куда нужно обращаться, если выплат нет.

Выплаты на детей при рождении предоставляются родителям независимо от уровня доходов и социального статуса, узнайте когда придут детские деньги.

Для получения детских денег необходимо обратиться в отдел социальной защиты и подать соответствующее заявление, пишет Politeka.net .

Подать заявление нужно в течение 12 календарных месяцев после рождения ребенка, в противном случае помощь не будет назначена.

Когда приходят детские деньги и куда обращаться, если выплат нет:

Украинские семьи получают денежную помощь при рождении ребенка, сумма составляет 41280 гривен, пишет Politeka.net.

Нараи установлен прожиточный минимум для детей до 6 лет в размере 2 272 грн, для детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривен.

В проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" запланировано повышение прожиточного минимума на 2025 год.

Период зачисления денег на карту не должен превышать трех дней.

Деньги для ребенка должны поступить на счет коммерческого банка в период с 4-го по 10-е число, а родители получат детские деньги с 5-го по 15-е число каждого месяца, пишет Politeka.net.

Точной даты выплаты детских денег нет, однако в Минсоцполитики объяснили, что родителям, которым не приходят детские деньги, следует обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

За дополнительными разъяснениями следует позвонить по телефону на горячую линию по номеру 15-45.

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