Украинцам рассказали, что делать если потеряна банковская карта, на которую поступала пенсия, пишет Politeka.net.

В ПФУ рассказали, что делать, если была потеряна банковская карта, на которую поступает пенсия .

В Пенсионном Фонде Украины сообщили , что делать, если потеряна банковская карта, на которую поступает пенсия, пишет Politeka.net.

При потере банковской карты, на которую поступает пенсия, в первую очередь следует заблокировать ее.

Для того чтобы заблокировать банковскую карту нужно позвонить на горячую линию обслуживающего вас банка как получателя пенсии.

Банковское учреждение нужно сообщить о потере банковской карты, на которую поступает пенсия, пишет Politeka.net.

Для сохранения денег на карте сотрудники банка заблокируют карту.

Заблокировать карту пенсионер может использовать мобильный банкинг, интернет-банк или непосредственно в отделении банка.

Для выпуска новой банковской карты для дальнейшего получения пенсии нужно заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка, пишет Politeka.net.

Новая карта обычно "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера.

Если пенсионер меняет счет в банке или меняет банк - необходимо сообщить об этом органу Пенсионного фонда Украины - нужно обратиться в сервисный центр Фонда или через вебпортал электронных услуг Фонда и подать соответствующее заявление с измененными реквизитами.

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