Украинцам рассказали о социальных выплатах в 2025 году, назван список категорий и виды помощи, сообщает Politeka.net.

Вступил в силу Закон о государственном бюджете на 2025 год, в нем говорится, что в 2025 году социальные выплаты в Украине для семей, признанных малообеспеченными, возрастут на 5% и составят 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц и 145% для детей.

Прожиточный минимум 2025 года такой же, как и в прошлом году – 3028 гривен, поэтому сумма выплат зависит от категории, к которой принадлежит физлицо.

Социальная помощь для детей-сирот. Так, в госбюджете на 2025 год заложены социальные выплаты детям, не имеющим родителей и проживающим в приемных семьях, сообщает Politeka.net.

Прожиточный минимум для несовершеннолетних украинцев составляет:

до 6 лет – 3 716,35 грн;

с 6 до 18 лет – 4 634,2 грн;

от 18 до 23 лет при условии обучения – 4 390,6 грн.

Социальная помощь при беременности и рождении ребенка: сумма выплат в случае беременности - это 100% от средней суммы ежемесячного дохода, сумма не может быть меньше 757 грн.

Социальные выплаты в 2025 году после рождения ребенка гарантированы в размере 41280 грн.

Социальные выплаты для детей с инвалидностью, помощь будет предоставлена ​​по-разному:

лица со статусом инвалидности с детства 1 группы – 2 361 грн;

имеющих статус инвалидности с детства 2 группы – 1 889 грн;

статус инвалидности с детства 3 группы – 1 417 грн;

несовершеннолетние дети с инвалидностью – 1 653 грн.

Социальные выплаты пенсионерам в 2025 году тоже возрастут – пенсии будут проиндексированы, пишет Politeka.net.

Пенсионерам от 70 до 80 лет будет прибавка к пенсии – от 300 до 570 грн в зависимости от стажа.

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