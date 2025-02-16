Со временем даже самые мощные смартфоны начинают работать медленнее: приложения запускаются дольше, анимация лагает, а свободного места в хранилище становится меньше, сообщает Politeka.net

Постоянное накопление временных файлов, ненужных приложений и других данных перегружают ваш телефон, поэтому важно знать, как быстро ускорить его работу снова.

Чтобы вернуть устройству скорость и освободить память, стоит провести комплексную очистку. Один из самых простых и действенных способов устранить временные сбои в работе смартфона – перезагрузка, сообщает Politeka.net.

Каждое обновление прошивки содержит исправления багов, оптимизацию работы системы и улучшение безопасности. Регулярная установка новых версий программного обеспечения помогает не только защитить данные, но и ускорить работу смартфона.

На iPhone проверка обновлений выполняется в разделе «Настройки» → «Основные» → «Обновление системы». В Android необходимо открыть «Настройки» → «Система» → «Обновление системы» и дождаться завершения проверки, делится Politeka.net.

Временные файлы, которые создают приложения для ускорения своей работы можно тоже периодически удалять.

На iPhone кеш очищается автоматически при перезагрузке устройства. В Android очистку можно выполнить вручную, открыв «Настройки» → «Хранилище», затем выбрав внутренний накопитель и нажав кнопку «Освободить место».

Использование сторонних приложений для очистки кеша не рекомендуется: большинство подобных программ не только бесполезны, но и могут негативно влиять на работу устройства.

Недостаток свободного места на устройстве приводит к снижению производительности, поэтому важно периодически проверять хранилище и удалять неиспользуемые программы.

На Android для этого нужно открыть «Настройки» → «Хранилище» → «Другие приложения», а затем выбрать ненужные программы и удалить их или стереть их данные. На iPhone очистка выполняется через «Настройки» → «Основные» → «Хранилище».

Многие популярные сервисы, включая Facebook, Messenger, Instagram и Google, предлагают облегчённые версии своих приложений с пометкой Lite. Они занимают меньше места в памяти устройства, используют меньше ресурсов и работают быстрее.

Для владельцев Android-смартфонов с поддержкой microSD есть ещё один способ освободить место – перенос данных на карту памяти. Это особенно актуально для тяжёлых приложений, фото и видео.

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