Многие пользователи смартфонов сталкиваются с ситуацией, когда текстовые сообщения не отправляются, хотя связь кажется стабильной, пишет Politeka.net.

Проблема с сообщениями на телефоне может возникнуть неожиданно, а причины могут быть разными: от банального отсутствия средств на счете до серьезных сбоев в системе или повреждения SIM-карты.

Одна из самых распространенных причин — недостаток денег на балансе. Если у оператора не получается списать сумму за отправку сообщения, телефон выдает ошибку. В таком случае стоит проверить счет и пополнить его при необходимости, пишет Politeka.net.

Иногда проблема связана с настройками SMS-центра. При обновлении системы номер центра может измениться или стереться, что приведет к сбоям.

Найти правильный номер можно на сайте оператора связи, после чего его нужно прописать в настройках устройства. На Android этот параметр доступен через меню «Приложения» → «Сообщения» → «Расширенные настройки». На iPhone номер SMS-центра устанавливается автоматически, но при сбоях можно выполнить сброс настроек сети в разделе «Основные» → «Сброс», делится Politeka.net.

Физические повреждения также могут стать причиной сбоя. Если телефон падал или подвергался механическому воздействию, контакты SIM-карты могли повредиться. Попробуйте вынуть и снова вставить карту. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена SIM-карты или даже ремонт телефона.

Еще одна частая причина — временные сбои у оператора. Если связь в целом работает, но сообщения не отправляются, стоит подождать и повторить попытку позже. В редких случаях помогает смена сети (например, переключение с 4G на 3G).

На iPhone иногда мешает функция iMessage. Если интернет нестабилен, сообщения могут зависнуть в системе и не перейти в формат обычных SMS. В настройках следует отключить iMessage или разрешить отправку сообщений как SMS в случае недоступности сети.

Если простые способы не помогли, можно выполнить сброс настроек сети. Для Android это делается через меню «Система» → «Сброс», а для iOS — через настройки в разделе «Основные».

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