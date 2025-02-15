В настоящее время около 98% домохозяйств получают газ именно от "Нефтегаза", хотя в Украине работают и другие поставщики.

Стоимость газа для бытовых потребителей в 2025 году останется на текущем уровне, сообщили несколько источников в правительстве, действующее законодательство не предусматривает возможности пересмотра тарифов, передает Politeka.net.

Названы тарифы на газ в Украине с 1 марта.

"Даже если военное положение завершится в ближайшие месяцы, закон содержит норму, которая запрещает повышение тарифов еще в течение полугода. Поэтому в этом году изменений не будет. Разве что партнеры будут оказывать значительное давление, но это маловероятно", - пояснил один из чиновников.

Таким образом, "Нефтегаз" продолжит поставлять газ населению по цене 7,96 грн за кубометр. Любое повышение тарифа до завершения военного положения возможно только при условии изменений в законодательстве, что потребует принятия соответствующего решения и подписи президента. Учитывая сложность реализации такого шага, вероятность пересмотра тарифов остается крайне низкой.

Как передает Политека, в настоящее время около 98% домохозяйств получают газ именно от "Нефтегаза", хотя в Украине работают и другие поставщики. Однако даже после отмены моратория экономическая целесообразность повышения тарифов будет зависеть от объема потребления, внутренней добычи и других рыночных факторов.

Относительно запасов газа на зиму, в "Нефтегазе" и Минэнерго уверяют, что их достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона. "Мы контролируем ситуацию. Запасов хватит, а комфорт и тепло в домах украинцев остаются нашим приоритетом", - сообщили в компании. В Минэнерго также отметили, что ежегодно раздаются прогнозы о возможной нехватке газа, однако реальных проблем с поставками не возникало.

Источник: OBOZ.UA

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