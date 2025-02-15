Это касается внесения изменений в личные данные, выплатные реквизиты и другие важные аспекты пенсионного обеспечения.

В некоторых случаях пенсионеры могут потерять право на выплаты, если не сообщат Пенсионному фонду Украины (ПФУ) о важных изменениях, передает Politeka.net.

В Главном управлении ПФУ в Донецкой области объяснили, что обновление пенсионного дела необходимо в определенных ситуациях.

Это касается внесения изменений в личные данные, выплатные реквизиты и другие важные аспекты пенсионного обеспечения.

Когда нужно информировать ПФУ:

Получение ID-карты или нового паспорта вместо утраченного или украденного.

Смена фамилии, имени или отчества (на основе паспорта или свидетельства о браке).

Смена места регистрации или проживания.

Выезд на постоянное место жительства за границу.

Как передает Политека, по закону, об этих изменениях следует уведомить органы ПФУ в течение 10 дней .

Как внести изменения через вебпортал е-услуг ПФУ

Авторизироваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Открыть раздел «О пенсионном обеспечении» .

. Во вкладке «Внесение изменений в пенсионное дело» заполнить соответствующее заявление и отправить его в ПФУ.

Какие заявления можно подать онлайн:

Об изменении способа выплаты (переход из почты на банковский счет или наоборот).

(переход из почты на банковский счет или наоборот). Об изменении банковских реквизитов или адреса проживания (если выплаты получаются по почте).

(если выплаты получаются по почте). О выплате части пенсии нетрудоспособным членам семьи (для лиц, находящихся на полном государственном содержании).

(для лиц, находящихся на полном государственном содержании). О переводе выплат из «Укрпочты» на «Ощадбанк» через MY TRANSFER (получение пенсии денежным переводом без открытия счета).

(получение пенсии денежным переводом без открытия счета). Об изменении личных данных пенсионера (обновление фамилии, имени или паспортных данных).

Своевременное обновление информации по пенсионному делу поможет избежать задержек или прекращения выплат.

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