Несмотря на автоматическое переназначение, в некоторых случаях льготникам необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

Большинство украинцев, имеющих право на льготы при оплате коммунальных услуг, не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для их продления, однако есть исключения, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Ключевой фактор – уровень дохода семьи. Если среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4 240 грн , льготы продолжаются автоматически.

Для расчета этого показателя ПФУ использует данные Государственной налоговой службы (ГНС) за III и IV кварталы 2024 года. Налоговые отчеты за IV квартал поступают до 10 февраля 2025 г., после чего Пенсионный фонд принимает решение о продлении или прекращении льгот.

Как передает Политека, несмотря на автоматическое переназначение, в некоторых случаях льготникам необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд . Подать заявление следует в случае изменений в:

Составе семьи (рождение или утрата члена семьи).

(рождение или утрата члена семьи). Места проживания (переезд в другой регион или изменение адреса регистрации).

(переезд в другой регион или изменение адреса регистрации). Перечня коммунальных услуг , на которые распространяется льгота (если добавилась новая услуга или прекратилось действие определенной льготы).

Подать заявление можно лично в отделении ПФУ или онлайн через электронный кабинет на официальном сайте. Льготы, переназначенные с января 2025 года, будут выплачены в марте – после анализа налоговых данных и утверждения решений по оказанию помощи.

Если совокупный доход на одного члена семьи превышает 4240 грн , льготник теряет право на льготы. Однако в этом случае можно оформить жилищную субсидию как альтернативную форму государственной поддержки.

Таким образом, большинство льготников получат помощь без лишних обращений, а тем, у кого изменились обстоятельства, следует своевременно сообщить ПФУ, чтобы не потерять право на поддержку.

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