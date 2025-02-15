В Украине действуют строгие штрафы за управление транспортным средством без соответствующей категории водительского удостоверения, передает Politeka.net.

Юристы отмечают важность проверки соответствия категории водительских прав типа транспортного средства.

Если раньше за такое нарушение водителю грозил штраф в 510 гривен, то сумма взыскания выросла до 3 400 гривен.

Нередко водители ошибочно полагают, что могут управлять определенным видом транспорта, полагаясь только на свой опыт. К примеру, владельцы категории «А» могут считать, что имеют право ездить на мопедах, а водители с категорией «С» – управлять любыми грузовиками, хотя правила дорожного движения предусматривают другие требования.

Как передает Политека, чтобы избежать штрафов и возможных проблем, эксперты рекомендуют автомобилистам регулярно проверять актуальные положения ПДД и своевременно обновлять водительские документы в соответствии с действующим законодательством.

Напомним также, что в Украине могут ввести новый суровый штраф для водителей. Законопроект №9564, уже внесенный в повестку дня сессии Верховной Рады, предусматривает значительные наказания за чрезмерный шум транспортных средств в населенных пунктах.

Согласно документу, за превышение допустимого уровня шума водителей будут штрафовать на 17 000 гривен. Если же нарушение повторится, сумма взыскания удвоится, а нарушителю грозит лишение водительских прав.

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