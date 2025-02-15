Во время обысков в местах ее обнаружения компоненты для создания взрывчаток, мобильный телефон с поличным и сменные SIM-карты.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнюю агентку российских спецслужб, готовившую взрыв в Житомире, направленный против украинских правоохранителей, передает Politeka.net.

Подробности раскрыли в СБУ.

Напомним, 19 января СБУ предотвратила подрыв наряда полиции, который должен был прибыть на вызов, и задержала двух российских агентов. Сейчас разоблачена еще одна фигурантка этого дела – 16-летняя местная жительница, которая по заказу России изготовила два самодельных взрывных устройства (СВП).

Девушку завербовали через Telegram, а подготовку к преступлению она осуществляла под руководством российского куратора. Согласно его инструкциям она не только создала взрывчатки, но и оснастила одну из них мобильным телефоном для дистанционной активации. После этого спрятала взрывные устройства в тайнике и передала координаты заказчику.

Как передает Политека, впоследствии двое сообщников забрали СВП и попытались совершить теракт, однако СБУ удалось предотвратить трагедию. После этого агент пыталась избежать наказания, скрываясь в домах своих родственников. Однако контрразведчики установили ее местонахождение и задержали в Бердичевском районе.

Следствие выяснило, что скрываясь от правосудия, девушка получила от кураторов новую задачу – изготовить дополнительные взрывные устройства.

Во время обысков в местах ее нахождения обнаружены компоненты для создания взрывчаток, мобильный телефон с поличным и сменные SIM-карты, которые она использовала для конспирации.

СБУ сообщила злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на теракт, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд избрал для нее меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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