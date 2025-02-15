В феврале 2024 года позиции военных накрыли ракетным обстрелом, первая ракета попала в здание, а через несколько секунд – вторая.

В феврале 2024 года военный 36-й отдельной бригады морской пехоты Андрей Тарасов получил тяжелое ранение во время вражеских обстрелов на Херсонщине, передает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Первого ТМО Львова. Здание, в котором находился боец ​​вместе с собратьями, было полностью уничтожено. Андрей оказался под завалами, потерял много крови, но выжил. В настоящее время он проходит реабилитацию во Львове.

До войны Андрей Тарасов жил в Николаеве и учил детей каратэ в спортивном клубе. С началом полномасштабного вторжения он без колебаний присоединился к 36-й бригаде морской пехоты. Вместе с собратьями участвовал в обороне Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

Как передает Политека, в феврале 2024 года позиции военных накрыли ракетными обстрелами. Первая ракета попала в здание, а через несколько секунд – вторая. Помещение обрушилось, пряча под завалами защитников. Многие собратья Андрея погибли, ему же удалось выжить.

«В прошлом году в феврале по нашим позициям попали ракеты: сначала одна, а потом сразу и другая. Наше местонахождение было разрушено до основания. На меня упала крыша. Многие мои собратья тогда погибли, мне же удалось выжить чудом. Я получил многочисленные переломы ног, ушибы и потерял много крови», – вспоминает боец.

Сначала его спасали в Херсоне, затем в Одессе и Киеве. Несколько месяцев Андрей провел в реанимации, перенеся многочисленные операции. В мае его перевезли во львовский центр «Несокрушимые». В тот момент военный не мог ни говорить, ни самостоятельно двигаться.

Медики в первую очередь взялись за спасение правой ноги, которая оставалась в критическом состоянии из-за переломов бедра, тазовой кости и надколенника. Хирурги провели 10 сложных операций, параллельно работали реабилитологи.

Благодаря занятиям с нейропсихологами и логопедами, Андрей постепенно начал говорить. Его жена Татьяна не покидала мужа ни на мгновение и была рядом, когда он произнес первое слово.

Сейчас Андрей полностью возобновил речь, понемногу ходит и даже учится преодолевать лестницу. Предстоит еще ряд операций и длительная реабилитация, но он не теряет оптимизма. Его величайшая мечта – вернуться домой к своим сыновьям и снова учить детей каратэ.

Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.

Также Politeka писала о том, что Гай дала прогноз на окончание войны в Украине: «Враг Трампа будет уничтожен нашими руками».