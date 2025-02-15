В течение переходного периода (2021-2026 годы) граждане могут использовать как бумажные, так и электронные варианты.

В Украине упростят документооборот, повысят сохранность данных в цифровом формате и облегчат процедуры назначения пенсий и подсчета стажа, передает Politeka.net.

Об этом пишет Уряд online.

Так, начиная с 2026 года Украина полностью переходит на электронный учет трудовых отношений, а бумажные трудовые книжки потеряют обязательный статус. Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это цифровой аналог бумажной книги, который начал действовать в Украине с 10 июня 2021 года. Она содержит всю необходимую информацию о трудовой деятельности граждан и хранится в Интернете.

Как передает Политека, каждый пользователь может в любой момент проверить:

Начисленный трудовой стаж;

Записи о принятии на работу, переводе и увольнении;

Данные для исчисления пенсии.

Основные преимущества электронной трудовой книги:

Упрощенный учет работы

Все записи хранятся в одном месте и доступны в режиме онлайн, что облегчает работу как для работников, так и для работодателей.

Уменьшение бумажного документооборота

Отказ от бумажных носителей сокращает административные расходы предприятий и способствует экологичности.

Защита от потери или повреждения

В отличие от бумажных книг, которые могут быть потеряны или повреждены, цифровые записи надежно хранятся на сервере.

Автоматизация пенсионного обеспечения

В будущем электронная трудовая книжка позволит автоматически назначать пенсию, исключая потребность в сборе дополнительных документов, передает Politeka.net.

Внедрение электронных трудовых книг происходит постепенно. В течение переходного периода (2021-2026 годы) граждане могут использовать как бумажные, так и электронные варианты. Однако уже с 2026 года все записи о трудовой деятельности будут вноситься исключительно в электронном виде.

Такой шаг позволит не только модернизировать систему учета труда, но и сделать ее более надежной, удобной и доступной каждому гражданину.

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