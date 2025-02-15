В Украине упростят документооборот, повысят сохранность данных в цифровом формате и облегчат процедуры назначения пенсий и подсчета стажа, передает Politeka.net.
Об этом пишет Уряд online.
Так, начиная с 2026 года Украина полностью переходит на электронный учет трудовых отношений, а бумажные трудовые книжки потеряют обязательный статус. Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это цифровой аналог бумажной книги, который начал действовать в Украине с 10 июня 2021 года. Она содержит всю необходимую информацию о трудовой деятельности граждан и хранится в Интернете.
Как передает Политека, каждый пользователь может в любой момент проверить:
- Начисленный трудовой стаж;
- Записи о принятии на работу, переводе и увольнении;
- Данные для исчисления пенсии.
Основные преимущества электронной трудовой книги:
Упрощенный учет работы
Все записи хранятся в одном месте и доступны в режиме онлайн, что облегчает работу как для работников, так и для работодателей.
Уменьшение бумажного документооборота
Отказ от бумажных носителей сокращает административные расходы предприятий и способствует экологичности.
Защита от потери или повреждения
В отличие от бумажных книг, которые могут быть потеряны или повреждены, цифровые записи надежно хранятся на сервере.
Автоматизация пенсионного обеспечения
В будущем электронная трудовая книжка позволит автоматически назначать пенсию, исключая потребность в сборе дополнительных документов, передает Politeka.net.
Внедрение электронных трудовых книг происходит постепенно. В течение переходного периода (2021-2026 годы) граждане могут использовать как бумажные, так и электронные варианты. Однако уже с 2026 года все записи о трудовой деятельности будут вноситься исключительно в электронном виде.
Такой шаг позволит не только модернизировать систему учета труда, но и сделать ее более надежной, удобной и доступной каждому гражданину.
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