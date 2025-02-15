С 2025 г. в Украине увеличены требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

В 2025 году украинцы с невысокими зарплатами не смогут рассчитывать на значительную пенсию, это касается, в частности, тех, кто получал менее 9 тысяч гривен в месяц, передает Politeka.net.

Чтобы определить размер пенсии для мужчин и женщин, планирующих выход на заслуженный отдых в 2025 году, использовали пенсионный калькулятор.

За основу была взята зарплата в 7 тысяч гривен. По расчетам, если 60-летний мужчина имеет 32 года страхового стажа и получал 7 тысяч гривен заработной платы, то в феврале 2025 года его пенсионная выплата составит 2454 гривны.

Для женщины того же возраста с аналогичным стажем и доходом сумма пенсии будет немного выше – 2489 гривен. Эти показатели актуальны только для лиц, уходящих на пенсию на общих условиях, без учета льгот или специальных надбавок.

Напомним, как передает Политека, что с 2025 года в Украине увеличены требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Даже если человек уже имеет необходимый стаж, но еще не достиг 60-летнего возраста, он не сможет оформить пенсию раньше установленного возрастного порога.

В Украине пенсионный возраст составляет 60, 63 и 65 лет в зависимости от количества страхового стажа. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Ежегодно эта норма будет расти на 1 год:

в 2026 году – 33 года ,

– , в 2027 году – 34 года ,

– , а с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа.

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