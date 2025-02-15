Одесса и Днепр получают максимальный тариф на автобусные перевозки на уровне 20 гривен.

Миллионы украинцев каждый день пользуются общественным транспортом как основным способом передвижения, особенно в крупных городах, передает Politeka.net.

Стоимость проезда может существенно отличаться в зависимости от региона, и в некоторых населенных пунктах она уже не выглядит доступной, пишет Новости.LIVE .

Где самый дорогой проезд в 2025 году?

По состоянию на 2025 год, самый высокий тариф на проезд зафиксирован во Львове - 25 гривен при оплате наличными. В то же время безналичный расчет позволяет сэкономить. В суммах стоимость отдельных маршрутов составляет 21 гривну. В Одессе и в Днепре максимальный тариф на автобусные перевозки установлен на уровне 20 гривен.

Тарифы в областных центрах

Как передает Политека, несмотря на рост цен, в некоторых городах проезд остается дешевле. Стоимость цветка в 2025 году такова:

Николаев – до 20 грн (в зависимости от вида транспорта).

Винница – 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы).

Житомир — 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта).

Тернополь – 12-15 грн (в зависимости от типа цветок).

Черкассы – 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы).

Черновцы - 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы).

Ивано-Франковск – 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты).

Запорожье - 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки).

Полтава - 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы).

Киев - 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт).

Ровно - 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы).

Хмельницкий - 6-12 грн (в зависимости от транспорта).

Кропивницкий - 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы).

Ужгород - 15 грн.

Херсон - 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки).

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