В настоящее время, по словам Александра Михина, три мотоцикла работают в одном из подразделений Морской пехоты Украины в Донецком направлении.

Александр Михрин, мотомеханик из Знаменки Кировоградской области, вместе с двумя друзьями отремонтировал и передал на фронт более сотни мотоциклов, передает Politeka.net.

Как сообщили в сюжете Суспільного, с начала полномасштабного вторжения они собственными силами восстанавливают старую технику, чтобы помочь украинским военным.

Ремонт мотоциклов для Александра – не просто работа, а давний восторг, который сегодня приносит пользу на передовой. Два мотоцикла уже готовы к отправке в самые горячие точки фронта.

"Началось все с просьбы ребят. Никто не отзывался помочь, они просили отремонтировать мотоцикл "Днепр", то я им сделал совсем другой", – рассказывает Александр.

Как передает Политека, потом запросов стало больше, и команда энтузиастов начала активно работать над восстановлением техники. По словам Александра, мотоциклы отлично справляются с задачами в полевых условиях. Они менее заметны, могут перевозить до 300 кг груза и преодолевать бездорожье, где даже вэдовые автомобили не проедут. К тому же они значительно дешевле автотранспорта.

В настоящее время мастер имеет в работе 15 мотоциклов, которые собирает вместе с друзьями по всей стране. Восстановление одного стоит от 13 до 30 тысяч гривен. Финансируют свою деятельность самостоятельно: сдают металлолом, получают помощь от друзей из-за границы, а в начале вторжения поддержку оказывали местные предприниматели, покупая необходимые детали и материалы.

Ремонт одного мотоцикла длится от трех недель до полутора месяцев в зависимости от состояния техники. Мастера работают в свободное от основной работы время, а Александр лично доставляет отремонтированные мотоциклы на передовую.

"Мои расходы – это ничто по сравнению со спасенными жизнями", – говорит он.

В команду также входят мотомеханики Ростислав Смиченко и Сергей Михасев. Ростислав занимается техническими настройками, а Сергей – покраской и сварочными работами.

Военные отмечают эффективность мотоциклов в боевых условиях. Они незаменимы для быстрой эвакуации, доставки боеприпасов, медикаментов и продовольствия.

В настоящее время три мотоцикла, восстановленных командой Александра, служат в подразделении Морской пехоты Украины на Донецком направлении. Мастера продолжают работать, чтобы помочь военным выполнять задачи и сохранять жизнь.

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