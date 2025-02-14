В мире постоянных киберугроз безопасность личных данных становится чрезвычайно важной, а в условиях военного времени риск потери личной информации из-за хакерских атак или мошенничества растет в разы.

Каждый из нас должен следить за безопасностью своих смартфонов и опережать возможные опасности, пишет Politeka.net.

Как говорят эксперты, прежде всего нужно настроить блокировку экрана. В случае потери или кражи смартфона этот простой метод предотвращает доступ к важной информации, например личные переписки и пароли. На Android и iPhone можно включить автоматическую блокировку экрана, что гарантирует, что устройство будет заблокировано после определенного времени бездействия.

Если смартфон попадет в руки злоумышленников, важно иметь возможность удаленно стереть всю информацию с устройства. Это можно сделать через специальные сервисы для удаленного управления, позволяющие очистить контакты, файлы и настройки, что сделает данные недоступными для вора, пишет Politeka.net.

Также важно регулярно обновлять операционную систему вашего смартфона, ведь разработчики постоянно выпускают обновления для закрытия уязвимостей, которые могут использовать хакеры. Также не забывайте загружать приложения только из официальных магазинов, таких как Google Play или App Store.

Если ваш смартфон работает на старой версии операционной системы или вы загружаете приложения из непроверенных источников, следует установить антивирус. Также важно использовать VPN, особенно при подключении к публичным Wi-Fi сетям, ведь это позволяет защитить ваши данные от возможного перехвата пишет Politeka.net.

Никогда не используйте один и тот же пароль для нескольких аккаунтов и старайтесь создавать сложные пароли. Для дополнительной защиты рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, запрашивающую дополнительный код при входе. Будьте осторожны с подозрительными ссылками в сообщениях — даже от знакомых контактов.

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