Мошенники все чаще используют ваши гаджеты для скрытого майнинга криптовалют, что значительно нагружает устройства и снижает их производительность.

Майнинг криптовалют – это ресурсоемкий процесс, требующий значительной мощности оборудования, поэтому благодаря мошенническим методам злоумышленники могут добывать криптовалюту с помощью ваших компьютеров или смартфонов, пишет Politeka.net.

Эксперты говорят, что обычно это можно заметить по повышенной нагрузке на процессор или быстрой разрядке батареи смартфона, даже если вы не используете тяжелые приложения.

Самый простой способ проверить нагрузку на ПК – открыть диспетчер задач, нажав клавиши Ctrl+Shift+Esc и перейти на вкладку Производительность. Если нагрузка на процессор 100%, а вы не используете тяжелые программы, это может свидетельствовать о скрытом майнинге, пишет Politeka.net .

Как защитить свои гаджеты

Защитите свои устройства антивирусом, включающим функцию файервола. Регулярно сканируйте ваши гаджеты, чтобы предотвратить заражение вредоносными программами, которые могут быть использованы для майнинга. Malwarebytes – одна из лучших бесплатных утилит для сканирования на наличие вирусов , пишет Politeka.net.

Скачивание программ, плагинов или патчей из непроверенных источников может быть опасным, поэтому устанавливайте программное обеспечение только с официальных ресурсов. Для предотвращения скрытого майнинга через браузер, где мошенники часто используют рекламные блоки для запуска скриптов, установите плагины NoCoin или MinerBlock. Они вовремя останавливают подозрительные скрипты, которые могут попытаться запустить майнинг, пишет Politeka.net .

Браузер Opera стал первым, встроившим защиту от майнинга криптовалют в мобильные версии. Он работает вместе с блокировщиком рекламы и поддержкой VPN, что повышает безопасность в Интернете. Популярные блокировщики рекламы, такие как AdBlock, также могут помочь снизить риск заражения, поскольку блокируют рекламу, в которую часто встраиваются майнинговые скрипты.

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