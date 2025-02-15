Национальный банк Украины установил курс доллара на 10 февраля на уровне 41,47 грн/долл., что является самым низким показателем с декабря 2024 - аналитики уже делятся прогнозы о дальнейшем курсе валют, передает Politeka.net.

Появился тревожный прогноз курса с валютой.

Аналитики прогнозируют сохранение повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе как на наличном сегменте, так и на межбанке. По словам эксперта Козырева, главной тенденцией станет значительное колебание курса евро.

"Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,35 до 41,75 грн. Тогда из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,46 до 43,63 грн".

Как передает Политека, экономист Даниил Монин считает нынешнее укрепление доллара временным и прогнозирует негативную динамику курса в течение года.

"Текущий средний курс, скорее всего, составит 44 гривны за доллар. А на конец года может составить вообще 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны в Украине. В то же время, если война остановится, то трудно прогнозировать пока эффекты от этого, но вероятно более положительный сценарий", - отметил Монин.

В то же время банкир Тарас Лесовой придерживается мнения, что в феврале курс доллара будет оставаться относительно стабильным. По его прогнозам, до конца месяца официальный курс может составить 42-42,4 грн/доллар.

Источник: Главред.

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