Прогнозируется, что инфляция продолжит расти в первом квартале 2025 года, а затем снизится.

В январе 2025 потребительские цены в Украине выросли на 1,2% по сравнению с декабрем 2024 года, а годовая инфляция увеличилась до 12,9%, передает Politeka.net.

Об этом говорит Данило Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ссылаясь на данные Госслужбы статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожали овощи (+5,5%), подсолнечное масло (+2,8%) и хлеб (+2,1%). Снизились цены на яйца (-23,1%), макароны (-0,8%) и сахар (-0,6%).

Среди непродовольственных товаров больше подорожали услуги связи (+9%), транспортные услуги для пассажиров (+2,5%) и топливо и масла (+2,1%). Одежда и обувь подешевели на 5,5%.

Как передает Политека, годовая инфляция возросла до 12,9%.

Это максимум годовой инфляции с мая 2023 года. Ускорение ожидается на фоне более низкой базы сравнения января прошлого года, в котором потребительская инфляция была заметно меньше (0,4%)» , - указал Гетманцев.

Основными факторами ускорения инфляции являются плохие погодные условия, повлиявшие на урожайность, рост производственных затрат и импортную инфляцию из-за ослабления национальной валюты. Также обычно увеличиваются бюджетные расходы в конце года.

Прогнозируется, что инфляция продолжит расти в первом квартале 2025 года, а затем снизится. К концу года годовая инфляция может составить 8,4%. Однако главным риском остается война, что повлечет за собой давление на производственные издержки бизнеса.

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