Установка шпионских программ на смартфоны обычно требует физического доступа к устройству и злоумышленник должен загрузить необходимое приложение, настроив его. пишет Politeka.net.

Мошенник не сможет установить программу-шпиона на ваш смартфон , если вы будете следовать советам экспертов.

Они отмечают, что держать смартфон заблокированным и не позволять другим людям пользоваться им – это уже важный шаг к безопасности, пишет Politeka.net.

Для проверки смартфона на наличие программ для слежения можно использовать антивирусные утилиты. Среди бесплатных вариантов для Android и iPhone есть такие приложения, как Касперский или Certo. Они могут помочь найти шпионское ПО и предупредить вас о возможной угрозе, пишет Politeka.net.

Эксперты добавляют, что в случае с iPhone, шпионские приложения могут отображаться как приложения, которые вы не узнаете, или как вредоносные профили управления. Чтобы проверить их наличие, выделите Параметры > Общие > Профили и управление устройством.

Если этой опции нет, это хорошая новость: шпионское ПО не установлено. Если опция есть, нажмите Подробнее, чтобы узнать больше о профиле.Вы также можете увидеть опцию Удалить управление, позволяющее избавиться от потенциально опасных настроек, пишет Politeka.net.

Если вы заметили незнакомые приложения на телефоне или странные изменения в настройках, это может быть сигналом, что на устройстве установлено шпионское ПО. Проверьте все приложения и удалите вызывающие подозрения.

Напомним, ранее Politeka рассказывала, как узнать, что ваш Android-смартфон сломали.

Также Politeka сообщала, что у "Киевстар" есть функция, которая поможет узнать местонахождение человека по номеру телефона.

Кроме того, политека объясняла, что делать, если смартфон не подключается к Wi-Fi.