Мы привыкли оставлять бытовые приборы в режиме ожидания, считая, что это помогает сэкономить время и усилия на их повторное включение.

Некоторые бытовые приборы продолжают потреблять электричество даже если вы их не используете, поэтому их не стоит оставлять подключенными к сети, если хотите сэкономить на свете, сообщает Politeka.net.

Эксперты отмечают, что спутниковые приставки могут потреблять значительное количество энергии даже в режиме ожидания. Многие люди оставляют их включенными после отключения телевизора, но это приводит к ненужному потреблению электроэнергии, которое со временем накапливается и увеличивает счета за электричество.

Часто мы оставляем компьютеры в спящем режиме, чтобы сэкономить время на включении. Однако даже в таком режиме компьютеры продолжают потреблять электроэнергию. Полное отключение компьютера, если он не используется, может значительно снизить потребление энергии сообщает Politeka.net.

Хотя современные игровые консоли обладают функциями энергосбережения, они также потребляют электроэнергию в режиме ожидания. Пользователи часто забывают полностью отключить свои приставки, что приводит к незначительным, но регулярным затратам. Игровые приставки могут составлять до 6% от общих счетов за электроэнергию в домохозяйствах.

Ранее Politeka также писала, что если ноутбук с Windows, macOS или Linux не заряжается, чаще всего причиной являются программные сбои, а не повреждения аккумулятора.

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