Сумма надбавки не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту, которая рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Для получения пенсии необходимо иметь минимальное количество отработанных лет, однако не все знают, что за сверхурочный стаж предусмотрены дополнительные доплаты, сообщает Politeka.net.

Известно, кому предусмотрена прибавка к пенсии за непрерывный стаж.

Размер пенсии может быть выше, если человек решит продолжить работу и выйдет на заслуженный отдых позже.

В то же время, участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин от 55 лет необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, а для женщин от 50 лет – минимум 20 лет. При этом размер пенсионных выплат зависит от общего стажа, заработной платы и предусмотренных надбавок.

Как передает Политека, помимо основных выплат, пенсионеры, имеющие стаж сверх установленной нормы, могут получать дополнительную доплату. Она начисляется за каждый год, отработанный более минимально необходимым:

для мужчин – более 35 лет стажа;

для женщин – более 30 лет стажа.

Сумма надбавки не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту, которая рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2024 году минимальная пенсия составляет 2361 грн., поэтому доплата составляет 23,61 грн. за каждый дополнительный год работы. К примеру, за 40 лет стажа мужчина получит надбавку в 118,05 грн (за 5 дополнительных лет), а женщина – 236,1 грн (за 10 лет сверхурочного стажа).

Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.

Также Politeka писала о том, что Гай дала прогноз на окончание войны в Украине: «Враг Трампа будет уничтожен нашими руками».