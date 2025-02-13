Сильные магнитные бури накрыли Землю, известно, какой силы они будут и когда закончатся.

Магнитные бури в Украине, эксперты дали прогноз на три дня, узнайте, чего ожидать от солнечной активности с 13 по 15 февраля.

Эксперты дали прогноз магнитных бурь, прогноз солнечной и геомагнитной активности с 13 по 15 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9.

Сообщается, чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

14 февраля ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), она может негативно влиять на здоровье метеозависимых людей.

В субботу, 15 февраля, магнитная буря вероятно немного утихнет до К-индекса 3 (зеленый уровень) – без ощутимых магнитных волнений.

Важно знать, что прогноз магнитных бурь может измениться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В периоды магнитных бурь метеозависимым людям и тем, у кого есть хронические болезни, следует особенно заботиться о своем здоровье: не перенапрягаться, достаточно отдыхать, пить много воды и соблюдать здоровое питание.

В дни магнитных бурь нужно контролировать артериальное давление и иметь в домашней аптечке необходимые лекарства, а также успокоительные и лекарства от головной боли.

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