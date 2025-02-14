День святого Валентина принесет в Украину не только атмосферу праздника, но улучшение погодных условий.

14 февраля в Украине ожидается временное потепление, которое приходится как раз на День святого Валентина, поэтому всех украинцев согреет дневная плюсовая температура, передает Politeka.net.

По центральному прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу температура поднимется выше нуля по всем регионам страны, в частности, в западных, северных и других регионах, будет наблюдаться мокрый снег.

Как передает Политека, благодаря потеплению ночные морозы ослабеют, а днем ​​столбики термометров поднимутся до +7 градусов в южных регионах и Крыму. В наиболее холодных областях, таких, как Харьковщина, ночная температура может опуститься до -11°.

Прогноз по регионам:

Запад : Пасмурная погода, возможен небольшой мокрый снег. Ночная температура будет колебаться от -2 ° до -5 °, днем ​​будет +2 ° ... +4 °.

Север : Также облачно с мокрым снегом. Ночью температура снизится до -4°...-6°, днем ​​повысится до +1°...+3°.

Центр : Погода будет похожа на северные регионы – облачно с мокрым снегом, ночная температура -4°...-6°, днем ​​+2°...+4°.

Юг : Погода облачная с прояснениями, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -2°...-6°, а днем ​​будет +5°...+7°.

Восток : Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -6°...-8°, днем ​​+2°...+4°.

: Облачно с прояснениями, без осадков . Ночная температура -4°...-6°, днем ​​+5°...+7°.

День святого Валентина принесет в Украину не только атмосферу праздника, но и улучшение погодных условий, с мокрым снегом и умеренным потеплением по всей территории страны.

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