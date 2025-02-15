В феврале этого года яблоки и бананы, которые остаются основными фруктами на столах украинцев, стали значительно дороже по сравнению с январем.

Яблоки, которые остаются одним из самых распространенных и доступных фруктов в любое время года, в феврале подорожали в среднем на 6,00 гривен за килограмм, передает Politeka.net.

Если еще в январе цена колебалась на уровне 31,46 гривен за килограмм, то к началу февраля она достигла уже 38,00 гривен. Стоимость яблок сорта Айдареда также возросла, но более умеренно – с 37,76 до 40,70 гривен за килограмм.

Что касается бананов, то они тоже выросли в цене. Их стоимость увеличилась на 5 гривен и теперь составляет 66,65 за килограмм, тогда как еще в январе цена была на уровне 61,64 гривен. Разница в стоимости между торговыми сетями не слишком велика – от 64,80 до 71,90 гривен за килограмм.

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