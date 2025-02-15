Среди 26 деклараций, подробно проанализированных журналистами, у восьми судей размер зарплат снизился, а у остальных вырос от 0,22% до 48,09%.

В Украине около сотни судей опубликовали обновленные декларации за 2024 год, как того требует закон, процесс декларирования продлится до конца марта, передает Politeka.net.

По данным НАПК, проанализированными СМИ, традиционно судьи местных судов получают наименьшие зарплаты, а самые большие доходы – у судей Конституционного суда.

По состоянию на 12 февраля самую высокую зарплату среди служителей Фемиды показал судья Конституционного суда Украины Виктор Кривенко, за прошлый год заработавший 4,8 млн грн, что составляет около 400 тыс. грн. грн в месяц.

Вторую позицию по уровню зарплаты занимает судья Ивано-Франковского апелляционного суда Василий Фединяк, который в 2024 году заработал 3,7 млн ​​грн (308,7 тыс. грн в месяц), что на 28,93% больше, чем в прошлом.

Третье место среди самых высоких заработков занимает судья Одесского апелляционного суда Анатолий Заикин, заработавший 3,3 млн грн (274,7 тыс. грн в месяц), рост его зарплаты составил 7,55%.

Как передает Политека, наибольший рост зарплаты зафиксирован у судьи Хозяйственного суда Киева Юрия Цюкала, поднявшего свою зарплату с 56,6 тыс. в 2023 году до 109,1 тыс. грн. грн в 2024 году.

Среди проанализированных деклараций зарплата у восьми судей снизилась, а у остальных выросла от 0,22% до 48,09%.

Меньше всего зарабатывал судья Барышевского районного суда Константин Коваленко, чья зарплата за прошлый год составила 902 тыс. грн (75,2 тыс. грн в месяц), выросла она на 10,47% по сравнению с 2023 годом.

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