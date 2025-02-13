В Укрэнерго призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, узнайте, готовиться ли к графикам отключения света 14 февраля.

В Украине в последнее время начали вводить графики отключения света, узнайте, будут ли они 14 февраля.

Причиной отключения света в Украине является повреждение энергообъектов во время российских ракетно-дронных атак.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы максимально быстро вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, и не вводить графики отключения света 14 февраля.

В компании сообщили, что графики отключения света для бытовых потребителей, в частности 14 февраля, пока не прогнозируются.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – сообщили в Укрэнерго.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в случае снижения температуры на 2-3 градуса в Украине могут быть введены графики отключения света.

Харченко предупредил, что энергетики будут вынуждены отключать свет на уровне 0,5-1 очереди, чтобы сберечь стабильность энергосети.

"Если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса, то я думаю, что одну очередь или по меньшей мере полочереди придется вводить", — рассказал он.

При температуре минус 10-12 градусов отключения света в Украине могут длиться до 4 часов, с одной-полутора очередями.

Важно отметить, что при новых атаках на энергосистему нашей страны ситуация может быстро измениться.

Источник: unian.

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