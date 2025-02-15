Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование дела в отношении военнослужащего, совершившего смертельное ДТП в Покровском районе Донецкой области, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили в ДБР.

В результате аварии погибли три человека, среди которых 12-летний мальчик. Обвинительный акт направлен в суд. Инцидент произошел 11 сентября 2024 года около шести утра, когда военный на служебном автомобиле выезжал с улицы Шахтерской славы в Родинском. Не остановившись на перекрестке, он врезался в автомобиль ВАЗ, двигавшийся по основной дороге.

В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте, а его пассажиры - женщина и 12-летний мальчик - получили смертельные травмы.

Как передает Политека, военнослужащий обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде заключения до 10 лет. Процессуальное руководство делами осуществляла Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, ранее работники ДБР завершили расследование в отношении директора общества, который поставил Государственной пограничной службе некачественные баллистические шлемы на общую сумму 36 млн. грн. Ранее было завершено расследование в отношении командира воинской части, принявшего и оплатившего эти шлемы.

Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.

Также Politeka писала о том, что Гай дала прогноз на окончание войны в Украине: «Враг Трампа будет уничтожен нашими руками».