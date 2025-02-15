В Украине состоялось важное нововведение в системе награждения школьников – одиннадцатиклассников.

Министерство образования и науки упразднило награждение золотыми и серебряными медалями для выпускников 11 классов, передает Politeka.net.

Соответствующий приказ Минобразования вступил в силу после того, как он был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Поэтому вместо золотых и серебряных медалей в документах будет указываться "с отличием".

Что изменится для учащихся и школ

Согласно новым изменениям, Положение о золотой и серебряной медали, регулировавшее порядок награждения, утратило силу. Выпускники, достигшие высоких результатов в обучении, больше не будут получать медали, как это было раньше.

Как передает Политека, в документах об образовании (свидетельствах о получении среднего образования) будет указано "с отличием". При этом важно, что сам термин "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" останется в официальных документах, как это было раньше.

Напомним, что в последние годы в Украине наблюдалось увеличение расходов на закупку медалей для выпускников. Согласно сообщению бывшего образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в 2023 году государство потратило 1,8 миллиона гривен на закупку 21,3 тысячи медалей для награждения учащихся. А в 2022 году сумма расходов составила 1,77 миллиона гривен на 20,6 тысяч медалей.

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