Размер пенсии в Украине зависит от нескольких основных факторов, среди которых ключевые трудовой стаж, средняя заработная плата за период работы и общая средняя зарплата в стране, сообщает Politeka.net.

Известно, какая пенсия будет в 2025 году, если есть 30 лет стажа. Пенсия рассчитывается по формуле, утвержденной законодательством, с учетом этих характеристик.

Основная формула для расчета пенсии выглядит следующим образом: Пенсия = Сз×Икз×Кс, где:

Сз – средняя заработная плата в Украине за последние три года до выхода на пенсию;

Икз – коэффициент заработной платы, определяемый как соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате в стране;

Кс — коэффициент страхового стажа, исчисляемый умножением количества лет стажа на 1%.

К примеру, для человека со стажем 30 лет коэффициент страхового стажа будет составлять 0,30 (30×1%).

Как сообщает Politeka, по прогнозам, средняя заработная плата, которая будет учитываться для расчета пенсий в 2025 году, составит около 15 000 гривен. Точную цифру определит Пенсионный фонд в начале года. Расчет: Пенсия = 15 000 гривен × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.

С 2025 года в Украине вступают в силу новые условия для выхода на пенсию: для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 32 года стажа.

Также стало известно, что у Украины есть возможность выйти на пенсию раньше, "докупив" страховой стаж. Для этого нужно заключить договор с Пенсионным фондом и платить взносы, чтобы приобрести дополнительные годы стажа. Важно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

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