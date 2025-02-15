В городе Тячев на Закарпатье для привлечения иностранных работников уже выкупили гостиницу для их размещения, это было частью усилий мебельной фабрики, которая пыталась привлечь трудовых мигрантов из Бангладеш, сообщает Politeka.net.

Сообщение об этом появилось еще в январе, когда было объявлено, что на фабрике работает 430 человек, и в результате расширения производственных мощностей открываются еще 700 вакансий, сообщает Politeka.net.

Согласно сообщению Закарпатской областной военной администрации, фабрика обеспечивает работников бесплатными обедами, транспортом к месту работы в радиусе 50 км, а также предлагает среднюю зарплату в 25 тысяч гривен.

Предприятие даже вело переговоры с Министерством иностранных дел Украины по трудоустройству 160 работников из Бангладеша по условиям трудового договора.

Однако, как стало известно в феврале, попытка привлечь иностранных работников из Бангладеша потерпела неудачу. Компания уже даже приобрела гостиницу для их проживания, но ни один из работников не смог приехать.

Как сообщает Политека, по словам коммерческого директора Ярослава Щербана, компания пыталась сотрудничать с международной рекрутинговой компанией, но все попытки оказались тщетными. Сначала были наняты шесть работников, но трое получили отказ в визах, а остальные не смогли приехать в Украину.

При этом, по словам Щербана, компания уже проплатила еще 25 рабочих, в общей сложности планируя получить 28 иностранцев. Причины отказа со стороны Министерства иностранных дел остаются непонятными, поскольку компания получила только формальные ответы, что решение принято в рамках действующего законодательства и с учетом национальной безопасности в условиях военного положения.

Ярослав Щербан, коммерческий директор мебельной фабрики в Тячеве, отмечает, что проблема нехватки рабочей силы в Закарпатье возникла еще до войны, когда местные мужчины выезжали за границу в поисках лучшей зарплаты. Он удивлен, почему его попытка привлечь работников из Бангладеша привлекла столько внимания, ведь у подобных проблем с кадрами много предприятий Украины.

На такую ​​работу пенсионера не возьмешь и женщина тоже вряд ли будет работать сварщиком на металлоконструкциях. Здесь нужны сильные мужчины. ть нам с ее поиском", - отмечает он.

HR-экспертка Татьяна Пашкина также выражает сожаление по поводу того, что попытка привлечь трудовых мигрантов из Бангладеша на мебельную фабрику не удалась. Она считает, что нынешнее законодательство Украины не готово к приему иностранных работников ни по упрощенности процесса, ни по экономическим условиям, ни по понятности всех этапов.

Она также отмечает, что большой риск заключается в том, что иностранные рабочие могут не отвечать требованиям работодателя или отказаться от работы, которая ставит под вопрос, кто будет возмещать расходы по возвращению домой.

Чтобы избежать лишней бюрократии, работодателю из Закарпатья следует обратиться за помощью в центры занятости в таких городах, как Херсон, Запорожье, Сумы или Харьков. Там есть немало мужчин всех возрастов, которые могут согласиться на пробный контракт и поехать работать в Тячев. Возможно, со временем они даже захотят поселиться там постоянно.

"Сейчас потенциал переобучения внутренних претендентов у нас не проработан достаточно. Конечно, Госслужба занятости многое для этого делает. И некоторые работодатели тоже. Но дисбаланс между теми, кто есть и кто нужен, существует, и он существенен. Поэтому привлечение зрелых специалистов, ветеранов, ВПЛ и других уязвимых условий населения".

Источник: ТСН.

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