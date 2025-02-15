Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (№12000), принятым 14 сентября 2024 года, не предусмотрено повышение прожиточного минимума, передает Politeka.net.

Однако в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект , предлагающий изменить этот показатель, а также минимальные пенсии и зарплаты.

Законопроект №12462, представленный 3 февраля 2025 года, предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в 2025 году:

Для детей до 6 лет : с 1 апреля - 3 627 грн, с 1 июля - 5 110 грн, с 1 октября - 7 533 грн.

Для детей от 6 до 18 лет : с 1 апреля - 4 571 грн, с 1 июля - 6 451 грн, с 1 октября - 9 467 грн.

Для трудоспособных лиц : с 1 апреля - 5 400 грн, с 1 июля - 7 620 грн, с 1 октября - 11 184 грн.

Как передает Политека, если законопроект будет принят, это приведет к повышению минимальных зарплат, пенсий и других выплат, зависящих от прожиточного минимума. Однако окончательное решение зависит от позиции правительства.

Влияние повышения прожиточного минимума

Повышение прожиточного минимума влияет на несколько социальных выплат. Кроме того, он является основой для минимальной пенсии нетрудоспособных лиц, а для трудоспособных используется для определения минимальной зарплаты в государственном секторе. Кроме того, по прожиточному минимуму рассчитывают максимальный размер пособия по безработице и начислению социальных выплат и алиментов для детей.

Согласно бюджету на 2025 год минимальная заработная плата останется на уровне 8 000 грн, но законопроект может изменить этот показатель.

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