Известный астролог назвал две даты возможного окончания войны в Украине, что следует знать.

Известный астролог Влад Росс сообщил, что изменения не исключены в марте, он добавил, что по статистике год Змеи часто был периодом бурных и трагических событий для России.

Астролог Влад Росс назвал март и 5.05.2025 решающими датами в войне России против Украины.

"Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", – считает Влад Росс.

Астролог напомнил, что в марте 1881 был убит российский император Александр II, март 1953 года – умер Сталин.

Росс обращает внимание, что годом Змеи был и 1917, он напомнил, что годами Змеи были 1941 (нападение Гитлера на СССР) и 1989 (вывод советских войск из Афганистана).

"Работает цикл Юпитера. Каждые 12 лет он в зодиакальном знаке Близнецов. Это несет смерть и разрушение, разрушение для империи", - сообщил астролог.

Кроме того, по словам астролога, старый порядок мира может быть устранен, как это было при Рональде Рейгане, в то время также собрались планеты в один ряд, после чего был уничтожен Советский Союз.

"Также планеты говорят о том, что победит самый сильный, а самый сильный на данный момент – это Америка", - прогнозирует Влад Росс.

Источник: ТСН .

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