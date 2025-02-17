\r\n\r\n\u041f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0430\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430 2025 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c \u0434\u043b\u044f \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438, \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b \u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0448\u0430\u043d\u0441\u044b \u043d\u0430 \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 Politeka.net. \r\n\u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0430\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u043d\u044f \u0410\u043d\u043d\u0430 \u0410\u0442\u0430\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430.\r\n"\u0427\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 - 9-\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446, \u0445\u043e\u0442\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442. \u041d\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u043c \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c \u0438 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u043c \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u044b\u043c. \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u043b\u044e\u0434\u044c\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0431\u0443\u043c\u0430\u0433\u0438, \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043c\u044b \u043f\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u043a\u0438.\r\n\u0418 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u044b, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0435\u043c \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d, \u043d\u0430\u043c \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c. \u0418 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u0437\u0440\u044b\u0432\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044b, \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e \u043e\u0442 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d" - \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0442\u0430\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u043d\u044f. \r\n\u041a\u0430\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0435\u043a\u0430, \u043f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0410\u0442\u0430\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439, \u0432 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043b\u044b\u0448\u043d\u043e \u043e \u041a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0438 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435.\r\n"\u0412\u0441\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0438 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f", – \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0430\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u043d\u044f.\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433 \u0438 \u0442\u0430\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433 \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0430\u043a\u0443\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435.\r\n\u041f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430, \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044b \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443.\r\n\u0410\u0441\u0442\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433 \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0430\u043a\u0443\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438.\r\n"\u0412\u043e\u0439\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u041e\u0431\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044b \u0422\u042d\u0426 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f", – \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433.\r\n\u0412\u0430\u043a\u0443\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u044f\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044b \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435.\r\n\u0410\u0441\u0442\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e "\u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0417\u0430\u043f\u043e\u0440\u043e\u0436\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u043d\u0435 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442", \u043d\u043e \u0412\u0430\u043a\u0443\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442.\r\n\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: \u0422\u0421\u041d.\r\n\r\n\r\n\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b:\r\n\u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c Politeka \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0431\u0438\u043b\u0430 "\u041a\u0430\u043b\u0438\u0431\u0440\u0430\u043c\u044b" \u0438 \u0431\u0430\u043b\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439: \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043e \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0432\u0440\u0430\u0436\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0430\u0442\u0430\u043a\u0438.\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 Politeka \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u0443\u0434\u0430\u0440\u0435 \u043f\u043e \u0427\u0435\u0440\u043d\u043e\u0431\u044b\u043b\u044e: \u0434\u0440\u043e\u043d \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b \u0441\u0430\u0440\u043a\u043e\u0444\u0430\u0433 \u0440\u0435\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0410\u042d\u0421, \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0430\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e.\r\n\u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, Politeka \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0422\u0440\u0430\u043c\u043f\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u043b\u043d\u0443\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b, \u043a\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430.\r\n\r\n\r\n\r\n