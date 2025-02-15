Повышение пенсий коснется большинства получателей, но все же есть украинцы, которые останутся без индексации выплат, передает Politeka.net.
В настоящее время точный процент индексации пенсии не установлен, об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как передает Политека, по мнению специалистов, пенсии в марте могут вырасти на 10-17%, в то же время минимальное повышение пенсии составит 100 гривен, а максимальная надбавка к пенсии будет до 1500 гривен.
"Каждый год с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Индексации подлежит чистая пенсия, речь идет о выплате без учета надбавок и доплат.
Индексация пенсий в марте не коснется выплат украинцам, вышедшим на заслуженный отдых в течение последних 3 лет.
Пенсии этих украинцев считаются актуальными и не требующими увеличения.
Ранее сообщалось, что в марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий на 10%, однако такое повышение не покроет реального уровня инфляции.
Отсутствие накопительной пенсионной системы остается ключевой проблемой, по которой украинские пенсионеры продолжают быть одними из самых бедных в Европе, говорят в правительстве.
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