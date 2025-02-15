Украинцам рассказали, что об отсрочке для студентов с 1 марта стало известно, кого могут мобилизовать.

В Минобразования сообщили, что мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается, передает Politeka.net.

Согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 года №1558, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам профессионально-технических, профессиональных вузов, интернам и докторантам на весь семестр, но не более шести месяцев.

Как передает Политека, по закону право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра".

Не мобилизуют студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Аспирантов на бюджете или контракте, обучающихся по дневной или дуальной форме.

Докторантов и людей, зачисленных на обучение в интернатуру.

Научных и научно-педагогических работников учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кого из студентов могут мобилизовать в ВСУ:

студенты на заочной форме обучения;

мужчины, получающие второе и третье высшее образование;

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Адвокат Марина Бекало сообщила, если студент был ранее отчислен во время получения образования и заново поступил на тот же уровень получения образования, он будет считаться нарушителем последовательности образования и соответственно теряет право на отсрочку.

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