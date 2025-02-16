Когда память смартфона заполняется, его работа замедляется, а приложения загружаются дольше, поэтому важно периодически удалять все лишнее, пишет Politeka.net.

Освободить место на телефоне можно без установки сторонних программ, используя встроенные инструменты, удаляя ненужные файлы и перенося данные в облако.

В телефонах есть два типа памяти: постоянная, где хранятся файлы, установленные приложения и данные программ, и оперативная, отвечающая за временное хранение информации, необходимой для работы системы и приложений. Внешняя SD-карта используется только для хранения данных и не влияет на быстродействие устройства, пишет Politeka.net.

Перед очисткой стоит включить резервное копирование. В Google One эта функция доступна во вкладке «Хранилище», где нужно выбрать «Резервное копирование», затем «Подробности» и «Настроить». Данные сохраняются до 57 дней, после чего автоматически удаляются, если устройство не использовалось.

Чтобы освободить место, необходимо удалить ненужные приложения. Проще всего сделать это через Google Play, зайдя в профиль, выбрав «Управление приложениями» и удалив программы, которые больше не используются. Системные приложения можно лишь откатить к базовой версии, что освободит часть памяти, но не повлияет на производительность устройства, сообщает Politeka.net.

Браузеры сохраняют историю просмотров, cookie-файлы и временные данные, что также приводит к засорению памяти. Очистить их можно в меню Google Chrome, открыв историю, выбрав пункт «Удалить данные» и отметив кэшированные файлы. В других браузерах эта функция находится в разделе истории.

Медиафайлы занимают наибольший объем памяти, поэтому их стоит переносить на компьютер. Для этого телефон подключается к ПК через USB, после чего файлы можно скопировать или удалить вручную.

Для автоматической очистки хорошо подходят программы вроде Google Files, которые помогают находить нечеткие фото, дубликаты и редко используемые файлы. Чтобы не хранить фото и видео на устройстве, их можно загружать в Google Диск или Google Фото, где бесплатно доступно 15 ГБ памяти, а при подписке объем можно увеличить до 100 ГБ.

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