Старые смартфоны, которые уже не используются, можно с легкостью превратить в полезные устройства, например, в камеры видеонаблюдения, сообщает Politeka.net.

Не всегда выгодно продавать старые телефоны, а выбрасывать их — жаль, поэтому можно использовать их как камеру видеонаблюдения.

Чтобы превратить смартфон в IP-камеру, достаточно установить одно из множества доступных приложений, которые позволяют настроить запись видео, подключение к облаку или онлайн-трансляцию на другие устройства. Важным шагом будет правильное размещение телефона, подключение к источнику питания и настройка необходимых приложений, пишет Politeka.net.

Для обычного домашнего видеонаблюдения может хватить камеры до 2 мегапикселей, но если нужно следить за двором или парковкой, лучше использовать устройство с камерой от 5 мегапикселей и выше.

Также стоит проверить, насколько хорошо работает интернет-соединение на телефоне, ведь для онлайн-доступа и хранения видео в облаке потребуется стабильное соединение, передает Politeka.net.

Смартфоны с устаревшими версиями операционной системы или с сильно изношенной батареей могут не подойти для длительного видеонаблюдения, особенно если они не поддерживают необходимые обновления.

Для того чтобы организовать систему, помимо самого смартфона, понадобятся:

Штатив — для надежной установки телефона в нужном положении. Зарядное устройство и источник питания — старые устройства быстро расходуют заряд, особенно при работе в режиме видеонаблюдения.

Интернет-соединение — роутер или другой способ подключения к сети, чтобы обеспечить доступ к видео в режиме реального времени. Другое устройство — для мониторинга видео потребуется второй смартфон, планшет или компьютер.

К примеру, Alfred — приложение с простым интерфейсом, позволяющее использовать один телефон как камеру, а другой — как монитор. Поддерживает видеотрансляции, облачное хранение данных и функцию обнаружения движения.

IP Webcam — работает только на Android. Не требует регистрации, а доступ к видео можно получить через ссылку на любом устройстве. Поддерживает различные настройки камеры, включая фокусировку и использование фильтров.

IP Cam Viewer Pro — предназначено для просмотра видео с разных камер, включая те, что настроены на старых смартфонах. Удобно для использования нескольких камер в разных местах.

Напомним, ранее Politeka рассказывала, как узнать, что ваш Android-смартфон взломали.

Также Politeka сообщала, что у "Киевстар" есть функция, которая поможет узнать местонахождение человека по номеру телефона.

Кроме того, политека объясняла, что делать, если смартфон не подключается к Wi-Fi.