Введенные ограничения носили временный характер и не являются окончательным решением проблемы так называемых "дропов".

Национальный банк Украины готов снять ограничение в 150 тысяч гривен на месячные переводы с карты на карту, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Нацбанк готов снять ограничение в 150 тысяч гривен на месячные переводы с карты на карту. Это может произойти уже через один-два месяца при условии, что банки смогут самостоятельно идентифицировать рисковых клиентов.

По его словам, введенные ограничения носили временный характер и не являются окончательным решением проблемы так называемых "дропов" — лиц, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, сообщает Політека.

"1 февраля вступил в силу меморандум, согласно которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов", — объяснил Пышный.

Он также подчеркнул, что банки должны совершенствовать системы внутреннего контроля и соблюдать принцип "знай своего клиента".

"Драпов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга. И учитывали его трансакционную историю", - отметил глава НБУ.

Ранее народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что только через год один "дроп" может провести через себя 2-2,5 миллиона гривен. По данным НБУ, только в двух банках регулятор обнаружил и заблокировал 80 тысяч таких счетов.

Источник: Forbes.

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