Позже "ПриватБанк" обновил статус заявки, сообщив, что факт сбоя не подтвердился, а значит, средства не будут возвращены.

Один из клиентов государственного "ПриватБанка" пожаловался, что при снятии наличных с банкомата деньги не были выданы, хотя со счета их списали, сообщает Politeka.net.

О своей ситуации мужчина рассказал на портале "Минфин". После проведения инкассации банк заявил, что избыточных средств в устройстве не обнаружено, а потому возврата не будет.

По его словам, он пытался снять 12 тысяч гривен, но из-за лимита "ПриватБанка" в 4 тысячи за одну операцию провел три транзакции. Две из них прошли успешно, а во время третьей на экране появилось сообщение "ПриватБанка" об ошибке, при этом деньги с карты списались.

Клиент "ПриватБанка" сразу обратился в службу поддержки, где оператор зафиксировал сбой и создал заявку, сообщает Політека. Однако через 14 дней мужчине сообщили, что инкассацию еще не проводили, и ему придется ждать.

Позже "ПриватБанк" обновил статус заявки, сообщив, что факт сбоя не подтвердился, а значит, средства не будут возвращены. Мужчина подал повторное обращение, требуя дополнительной проверки, в том числе записей с камер и данных операторов, зафиксировавших техническую ошибку банкомата.

"Я жду свои деньги уже 21 день, и не факт, что их вернут. Приходится самостоятельно добиваться справедливости", - отметил клиент.

В банке официально не прокомментировали ситуацию, однако другие пользователи портала сообщили о подобных случаях. Некоторые предположили, что деньги могли застрять в банкомате и затем показаться следующему клиенту.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ПриватБанк разъяснил новые лимиты, которые вступят в силу 1 февраля: ключевые изменения и важные детали.

Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.