Эксперт отметил, что согласно прогнозам среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 45 грн, а до конца года может вырасти до 46 грн.

В Украине хранение средств в валюте, например в долларах или евро, становится не совсем выгодным для украинцев, сообщает Politeka.net.

Такое мнение высказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) становятся более выгодной инвестицией. Это объясняется более высокой доходностью: в то время как максимальный доход от долларовых сбережений может составлять 10% годовых, чистая прибыль от ОВГЗ достигает 16%.

Эксперт отметил, что, согласно прогнозам, среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 45 грн, а до конца года может вырасти до 46 грн или чуть больше. Учитывая это, вложение в валюту — даже с размещением на депозит под 5% годовых — принесет инвестору не более 10% прибыли, сообщает Політека.

«Держение денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривны, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 год именно таков. Что будет в 2026 году, пока никто не знает», — подчеркнул Пендзин.

По текущему колебанию курса доллара (например, на 14 февраля НБУ установил курс 41,8 грн за доллар), эксперт успокоил: ситуация соответствует общей валютной стратегии НБУ. Динамика курса, по его словам, будет привязана к показателям, заложенным в госбюджете.

Источник: OBOZ.UA

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