Пенсию по возрасту в Украине можно оформить только при наличии необходимого страхового стажа - однако те, кому стажа не хватает могут получать позже, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Если в 60 лет стажа недостаточно, ждать до 63 лет не обязательно – выплаты назначат сразу после его приобретения.

Как пояснили в Пенсионном фонде, возраст ухода на пенсию (60, 63 или 65 лет) зависит от страхового стажа. Для каждой возрастной категории предусмотрен минимальный стаж, дающий право на пенсионные выплаты, сообщает Політека.

В 2025 году для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если этого стажа не хватает, пенсию можно получить позже – сразу после его получения.

"То есть если вы будете работать после достижения 60-летия и через 6 месяцев приобретете 32 года страхового стажа, то вы можете обратиться за назначением пенсии по возрасту сразу, как только будет выполнено условие. Ждать достижения 63-летия вам не нужно", - сообщили в ПФУ.

Напомним, что размер будущей пенсии напрямую зависит от двух основных факторов: страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов (ЕСВ).

Продолжительность страхового стажа влияет на право выхода на пенсию по возрасту и размер выплат.

Сумма уплаченных взносов: чем выше официальный заработок, по которому уплачивается ЕСВ, тем выше будущая пенсия. Выплаты "в конверте" или неофициальное трудоустройство не учитываются в пенсионный стаж, что может значительно снизить пенсионные выплаты.

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Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.