В городе Ополе-Любельском (Польша) 34-летняя гражданка Украины оставила пятерых детей в неотапливаемом помещении без присмотра и еды, сообщает Politeka.net .
На следующий день женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, сообщил портал Lublin112.pl.
Полицию вызвал знакомый семьи, озабоченный ситуацией. Прибыв на место, правоохранители обнаружили детей от 1 до 11 лет, которые находились в холодном месте без доступа к еде и отоплению. Мать ушла из дома ночью и не вернулась на следующий день. После возвращения ее проверили на содержание алкоголя, и тест показал почти 1 промилле в крови.
Трое детей были в критическом состоянии, и медики срочно госпитализировали их. Об этом сообщили суд по делам семьи и несовершеннолетних, который принял решение передать малышей под опеку соседа, информирует Политека.
Женщину задержали и доставили в отдел полиции. В ближайшее время ему предъявят обвинение в создании угрозы жизни или здоровью детей, что может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Также Politeka писала о том, что в феврале 2025 года украинские семьи получат социальные выплаты на детей, размеры которых определяются в соответствии с установленным прожиточным минимумом в стране.
Эти выплаты регулируются Законом "О Государственном бюджете на 2025 год".
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