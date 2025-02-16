Если заявление на получение пенсии не будет подано в определенный период, выплата начнется с момента обращения.

В 2025 году украинцы смогут оформить пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от того, когда они обретут право на нее, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде объяснили, когда именно можно начать получать пенсию.

Согласно информации, подать заявление на пенсию можно только по достижении пенсионного возраста, то есть на следующий день после того, как исполнится 60 лет. Однако заявление можно подавать не раньше, чем за месяц до достижения этого возраста, сообщает Політека.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за достижением пенсионного возраста. Заявку на пенсию можно подать в течение трех месяцев после достижения возраста. Если заявление не подано в этот период, то выплата начнется с момента обращения.

Пенсионный фонд Украины также отметил, что для лиц, проживавших или находившихся на территориях, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях Украины, пенсия по возрасту будет назначена со дня получения права на нее, если за ее оформление было подано заявление во время военного положения или в течение трех месяцев после его отмены.

Если же лицо, достигшее пенсионного возраста, решит оформить пенсию после отсрочки выхода на нее, выплата будет назначена с первого дня после последнего дня месяца, в котором был приобретен полный месяц страхового стажа.

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